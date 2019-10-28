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Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!

Galatasaray son yılların en kötü sezonunu yaşıyor

Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!

Galatasaray son yılların en kötü sezonunu yaşıyor

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:33
Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!

Galatasaray son 30 sezonda en kısır dönemi yaşıyor!

   Galatasaray son yılların en kötü sezonunu yaşıyor.Süper Lig’in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş’a 1-0 yenilen Galatasaray, gol yollarında son yılların en kötü sezonunu geçiriyor.

Forvette geçen sezon yaşadığı sıkıntılardan sonra bu sezon kadrosuna dünya yıldızı Kolombiyalı Radamel Falcao ile Romanyalı Florin Andone gibi önemli golcüleri dahil eden sarı-kırmızılı takım, skor anlamında istenilen performansı ortaya koyamıyor.

Büyük beklentilerle transfer edilen Radamel Falcao, aşil tendonundaki ağrısı nedeniyle 20 günü aşkın süredir takımla çalışamıyor. Falcao, takımının son 4 resmi maçında forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayı giydiği 5 resmi müsabakada sadece bir kez ağları havalandırabildi. Falcao’nun yokluğunda görev alan Florin Andone ise çıktığı 6 resmi müsabakada 2 kez topu filelerle buluşturdu.

Galatasaray’da yeni transfer Ryan Babel 3 golle en skorer oyuncu konumunda bulunurken, Younes Belhanda 2, Adem Büyük, Jean Michael Seri de birer golle skora katkı sağladı.

(Skor)

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