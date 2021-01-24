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Galatasaray son dakikada 3 puanı aldı

SüSüper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray deplasmanda 88. dakikada bulduğu golle Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti.

24 Ocak 2021 Pazar 18:19
Galatasaray son dakikada 3 puanı aldı

Galatasaray son dakikada 3 puanı aldı

   Süper Lig’in 21’inci haftasında Galatasaray deplasmanda 88. dakikada bulduğu golle Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Oldukça kötü bir zeminde oynanan mücadele pozisyon kısırlığı nedeniyle oldukça tatsızdı. Babel 88’de şapkadan tavşan çıkardı ve 3 puanı takımına getirdi.

   Hafta içi Denizlispor’u 6-1 mağlup eden Galatasaray zirveye yaklaşmak için 3 puan hedefiyle çıktığı maçta istediğini tek golle aldı.Gol yollarında iki takımın da büyük sıkıntılar yaşadığı mücadelenin son anlarında sahneye Babel çıktı.

Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ryan Babel’in beklenmedik anda çektiği sert şutta kaleci Abdulsamed’in önünde seken top ağlarla buluştu.Kalan dakikalarda Yeni Malatyaspor beraberlik için yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. 90 dakika Galatasaray’ın attığı tek golle sona erdi.

  Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar 39 puanla ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Yeni Malatyaspor ise 27 puanla 9’uncu sırada kaldı.

   Süper Lig’de gelecek hafta Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Galatasaray, Gaziantep FK’ya konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni Malatyaspor
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