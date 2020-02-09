Galatasaray zirveye yaklaştı

Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'yı farklı yendi.Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sivasspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiren Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek zirveye bir adım daha yaklaştı.

Fatih Terim, Kasımpaşa maçında ligde geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor müsabakanın 11’inden farklı olarak sol bekte sakatlıktan dönen Saracchi ile orta sahada sarı kart cezası biten Lemina’ya görev verdi.

Sakatlıktan yeni kurtulan Saracchi'nin 3. dakikada sakatlanması ile şok yaşayan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Kasımpaşa karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Galatasaray, zirve yarışında "Ben de varım" dedi.

Ligde üst üste 5. maçını da kazanmayı başaran Galatasaray, lider Sivasspor ile arasındaki puan farkını üçe düşürdü. Galatasaray'da Adem Büyük, attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı.

Düşme hattında yer alan ve hafta ortasında Fuat Çapa ile anlaşan Kasımpaşa, yeni teknik direktörü ile çıktığı ilk maçtan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa, evinde oynadığı karşılaşmada güçlü rakibine direnmekte zorlandı.

Bu galibiyetle puanını 39 yapan Galatasaray, 5. sıraya yükseldi. 16 puanda kalan Kasımpaşa ise 17. sırada yer aldı.

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