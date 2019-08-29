Galatasaray'a zorlu rakipler çıktı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde zorlu rakipler çıktı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı kırmızılı temsilcimiz A Grubu'nda PSG, Real Madrid ve Club Brugge ile eşleşti.

İlk hafta maçları 17-18 Eylül'de

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

A GRUBU

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray



B GRUBU

Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Kızılyıldız

C GRUBU

Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta

D GRUBU

Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova



E GRUBU

Liverpool

Napoli

Salzburg

Genk



F GRUBU

Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag





G GRUBU

Zenit

Benfica

Lyon

Leipzig



H GRUBU

Chelsea

Ajax

Valencia

Lille