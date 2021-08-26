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Galatasaray Avrupa Ligi grup biletini aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2’nci maçında İstanbul’da Danimarka ekibi Randers’i 2-1 yendi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 22:33
Galatasaray Avrupa Ligi grup biletini aldı

Galatasaray Avrupa Ligi grup biletini aldı

   Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu 2’nci maçında İstanbul’da Danimarka ekibi Randers’i 2-1 yendi.Danimarka'da oyananan ve  1-1 sona eren ilk maç sonrası sahaya tur için çıkan sarı kırmızılılar 2-1 galip gelerek turu geçtiler ve gruplara kaldılar.Karşılaşmanın11. dakikada Randers, Egho'nun golü 1-0 öne geçti.32. dakikada Feghouli'nin pasında ceza sahası içine giren Diagne'nin kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta top direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.42. dakikada Aanholt'un sol taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray golle başladı.48.dakikada Galatasaray, Patrick Van Aanholt skoru 1-1'e getirdi.59. dakikada Galatasaray, Frederik Lauenborg'un kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak avrupa yoluna devam etti.

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Babel, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Mbaye Diagne

Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg

Son Güncelleme: 26.08.2021 22:44
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi PlayOff TuruGalatasarayRanders
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