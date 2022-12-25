Gaziantep FK 1 - Beşiktaş 1

Spor Toto 15. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Attila Karaoğlan yönetti.

Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç, Beşiktaş maçına çıkmadan önce koridorda sarı kart gördü.Karşılaşmanın 25. Dakikasında Beşiktaş’ta Kevin N’Kouou sarı kart gördü.28. dakikada Gaziantep FK’de Marko Jevtovic sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou oyundan çıktılar.Yerine Salih Uçan ve Nathan Redmond oyuna girdiler.67. dakikada Beşiktaş’ta Necip Uysal ve Umut Meraş oyundan çıktılar.Yerine Jackson Muleka ve Arthur Masuaku oyuna girdiler.

71. Dakikada gaziantep FK, Joao Fegueiredo ile 1-0 öne geçti.73. dakikada Gaziantep FK’de Furkan Soyalp yerini Angelo Sagal’a bıraktı.78. dakikada Gaziantep FK’de Joao Figueiredo yerini Lazar Markovic’e bıraktı.81. dakikada Gaziantep FK’de Ertuğrul Ersoy sarı kart gördü.86. dakikada Beşiktaş, Wout Weghorst ile skoru 1-1 yaptı.90. dakikada Gaziantep FK’de Alexander Merkel sarı kart gördü.90+8. dakikada beşiktaş'ta Salih Uçan sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilibodji, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Furkan Soyalp, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo

Beşiktaş:Mert Günok, Valentin Rosier, Tayyip Talha Sanuç,Welinton,Umut Meraş, Kevin Nkoudou, Cenk Tosun, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Gedson Fernandes, Wout Weghorst

Süper Lig 16. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 16. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF