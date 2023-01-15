Gaziantep FK 1 - Fenerbahçe 2
Spor Toto Süper Lig 19. Hafta maçında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe’ye 2-1 yenildi.Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Mustafa Kürşad Filiz, Serkan Olguncan ve Cem Özbay hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 7.dakikada Fenerbahçe Emre Mor sarı kart gördü.8. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Gaziantep FK’de Alexandru Maxim sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Gaziantep FK’de Papy Dijilobodji sarı kart gördü.55. dakikada Gaziantep FK, Stelios Kitsou ile skoru 1-1 yaptı.59. dakikada Gaziantep FK’de Angelo Sagal sarı kart gördü.
68. Dakikada Fenerbahçe’de Michy Batshuayi, Emre Mor ve Mert Hakan Yandaş oyundan çıktılar.Yerine Joshua King, Diego Rossi ve Lincoln oyuna girdiler.70. dakikada Gaziantep FK’de Angelo Sagal ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.73. dakikada Fenerbahçe’de Attila Szalai sarı kart gördü.
81. Dakikada Fenerbahçe’de Ezgjan Alioski oyundan çıktı.Yerine Serdar Dursun oyuna girdi.81. dakikada Gaziantep FK’de Lazar Markovic oyundan çıktı.Yerine Valmir Vellu oyuna girdi.
Süper Lig 19.Hafta Maç Sonuçları;
Süper Lig 19.Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 20.Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF