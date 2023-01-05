Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı
Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Gaziantep FK, evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Başakşehir FK Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart gördü.Karşılşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci Yarı
87. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı oyuna girdiler.90+6. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Philippe Paulin Keny ve Francis Nzaba oyuna girdiler.90+7. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşamda başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.
Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Marko Jevtovic, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Valmir Veliu, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo
Teknik Direktör:Erol Bulut
Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka
Teknik Direktör.Emre Belözoğlu