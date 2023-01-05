Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı

Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Gaziantep FK, evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmanın 44. dakikasında Başakşehir FK Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart gördü.Karşılşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 56. dakikasında Gaziantep FK'de Valmir Veliu oyundan çıktı.Yerine Angelo Sagal oyuna girdi.71. dakikada Gaziantep FK'de Mustafa Eskihellaç, Halil İbrahim Pehlivan ve Alexander Merkel oyundan çıktılar.Yerine Lazar Markovic, Matej Hanousek ve Furkan Soyalp oyuna girdiler.73. dakikada Gaiantep FK'de Lazar Markovic sarı kart gördü.78. dakikada Başakşehir FK'de Mounir Chouiar, Danijel Aleksic'in yerine oyuna girdi.

87. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı oyuna girdiler.90+6. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka ve Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Philippe Paulin Keny ve Francis Nzaba oyuna girdiler.90+7. dakikada Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşamda başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Marko Jevtovic, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Valmir Veliu, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo

Teknik Direktör:Erol Bulut

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka

Teknik Direktör.Emre Belözoğlu