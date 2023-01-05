Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı

Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Gaziantep FK, evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. 

05 Ocak 2023 Perşembe 19:06
Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı

Gaziantep FK uzatma dakikalarında bir puanı aldı

   Spor Toto Süper Lig 17.hafta maçında Gaziantep FK, evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen ve  Mustafa Savranlar hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 44. dakikasında Başakşehir FK Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.45. dakikada Gaziantep FK'de Alexandru Maxim sarı kart gördü.Karşılşmanın ilk yarısı Başakşehir FK'nün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  56. dakikasında Gaziantep FK'de Valmir Veliu oyundan çıktı.Yerine Angelo Sagal oyuna girdi.71. dakikada Gaziantep FK'de Mustafa Eskihellaç, Halil İbrahim Pehlivan ve Alexander Merkel oyundan çıktılar.Yerine Lazar Markovic, Matej Hanousek ve Furkan Soyalp oyuna girdiler.73. dakikada Gaiantep FK'de Lazar Markovic sarı kart gördü.78. dakikada Başakşehir FK'de Mounir Chouiar, Danijel Aleksic'in yerine oyuna girdi.

   87. dakikada Başakşehir FK'de Deniz Türüç ve Serdar Gürler oyundan çıktılar.Yerine Patryk Szysz ve Şener Özbayraklı oyuna girdiler.90+6. dakikada Başakşehir FK'de Stefano Okaka ve  Berkay Özcan oyundan çıktılar.Yerine Philippe Paulin Keny ve Francis Nzaba oyuna girdiler.90+7. dakikada Gaziantep FK,  Alexandru Maxim ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşamda başka gol olmadı ve Gaziantep FK evinde Başakşehir FK ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK:Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Ertuğrul Ersoy, Stelios Kitsiou, Marko Jevtovic, Alexandru Maxim, Alexander Merkel, Valmir Veliu, Mustafa Eskihellaç, Joao Figueiredo    

Teknik Direktör:Erol Bulut

Başakşehir FK:Volkan Babacan, Leo Duarte, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Lucas Lima, Serdar Gürler, Danijel Aleksic, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka

Teknik Direktör.Emre Belözoğlu

Son Güncelleme: 05.01.2023 20:51
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKBaşakşehir FK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sporun Duayenleri İbrahim Murat Gündüz ile Birlikte 14 Ocak'da İstanbul’da!
Sporun Duayenleri İbrahim Murat Gündüz ile Birlikte 14 Ocak'da İstanbul’da!
Konyaspor 2 - DG Sivasspor 2
Konyaspor 2 - DG Sivasspor 2
Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1
Galatasaray 2 - MKE Ankaragücü 1
Kasımpaşa farklı kazandı….Kasımpaşa 4 - Alanyaspor 1
Kasımpaşa farklı kazandı….Kasımpaşa 4 - Alanyaspor 1
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük…Kayserispor 2 - F.Karagümrük 4
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük…Kayserispor 2 - F.Karagümrük 4
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2
Antalyaspor 1 - Fenerbahçe 2
Ümraniyespor 2 - Hatayspor 2
Ümraniyespor 2 - Hatayspor 2
Efsane hayatını kaybetti....
Efsane hayatını kaybetti....
Beşiktaş 1 - A.Demirspor 0
Beşiktaş 1 - A.Demirspor 0
DG Sivasspor 1 - Galatasaray 2
DG Sivasspor 1 - Galatasaray 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim