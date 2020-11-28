Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor karşısında 90+5’te yıkıldı I Gaziantep FK 2-Yeni Malatyaspor 2

Gaziantep FK son dakikada yediği golle karşılaşmadan 2-2 berabere ayrıldı.Süper Lig 10. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayan Gaziantep FK, 10 kişi olmasına rağmen öne geçtiği maçın 90+5. dakikasında yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip galibiyeti kaçırdığı maçın ardından yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Gaziantep FK Kevin Kirallas’ın golüyle 1-0 öne geti. İlk yarıyı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında golün asistini yapan Oğuz Ceylan 48. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalınca Gaziantep FK maça 10 kişi devam etti.Bu kırmızı karttan bir dakika sonra Malatyaspor’un kaptanı Adem Büyük attığı golle skora 1-1’lik beraberliği getirdi. Gaziantep FK için rüzgarın terse döndüğü sırada 74. dakikada Kana Bıyık’ın attığı golle yeniden 2-1 öne geçen ev sahibi ekip, 90+5’te gelen golle yıkıldı.

Savunma oyuncusu Semih Kaya’nın asistinde topu ağlara gönderen Kosovalı forvet Jetmir Topalli, maçın skorunu 2-2 olarak belirleyen isim oldu. Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alma şansını kaçıran Gaziantep FK, yenilmezlik serisini de 9 maça çıkardı ve 14 puana ulaştı. Yeni Malatyaspor puanını 12 yaptı.

Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da, Süper Lig kariyerinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamış oldu.