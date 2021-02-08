Gaziantep FK dört maç sonra kazandı
Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, evinde Göztepe’yi 2-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.Karşılaşmanın ikinci yarısında 54. dakikada Gaziantep FK, Djilobodji ile 1-0 öne geçti.76. dakikada Mirallas Gaziantep FK'nü 2-0 öne geçirdi.Karşılaşmayı Gaziantep FK 2-0 kazandı.
Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 38 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.
GÖZTEPE A.Ş: İrfan Can, Mihojevic (Dk.86 Brown Ideye), Tarouca, Halil Akbunar (Dk. 78 Zlatko), Soner Aydoğdu, Ndiaye, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Diabate (Dk. 78 Peter), Berkan Emir, Esiti (Dk. 60 Jahovıc), Nwbodo
GOLLER: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Rashid (Gaziantep FK)