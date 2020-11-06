Gaziantep yenilmezlik serisinie devam etti I Gaziantep FK 3- Beşiktaş 1

Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini sürdürdü.Gaziantep FK, güçlü rakibini mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça taşıdı. Beşiktaş'ta kaleci Ersin kırmızı kart gördü.

Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’ye 3-1 mağlup oldu. Gaziantep FK’nin golleri Mirallas, Muhammet ve Kenan’dan gelirken, Beşiktaş’ın golünü Larin kaydetti. Ersin, 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Ersin, 2007 yılından bu yana Rüştü Reçber’den sonra Beşiktaş’ta kırmızı kart gören ilk kaleci oldu.

Larin’in golü ve direkten dönen bir topu dışında pozisyon bulmakta zorlanan Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen beraberliği yakalamayı başardığı karşılaşmada, rakibine boyun eğmekten kurtulamadı. Gaziantep FK ise, ligin ilk haftasında Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yakaladığı yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Beşiktaş’ın ise iki maçlık galibiyet serisi son buldu.

Maçın ilk yarısı oldukça temposuz ve pozisyon açısında kısır geçti. Rakibinin tam saha presi karşısında oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş, son iki haftada hücumdaki etkin görüntüsünden uzak kaldı. Rakibini durdurmakta oldukça başarılı olan Gaziantep FK ise, hızlı ataklarla tehlikeli olmaya çalıştı.

İlk yarıda Larin’in direkten dönen topu dışında pozisyon olması beklenmezken, 44. dakikada Mirallas sahneye çıktı. Kaleci Ersin’den dönen topu tamamlayan Belçikalı yıldız, takımının soyunma odasına önde girmesini sağladı. İkinci yarıda Ersin’in atılmasının ardından sahada 10 kişi kalan Beşiktaş, Larin ile beraberlik golünü buldu.

Ancak bu gole karşılık gecikmedi. Üç dakika sonra Muhammet, Vida’nın yanından yaptığı vuruşla Gaziantep FK’yi bir kez daha öne geçirdi. Bu golden sonra tempoyu düşüren ev sahibi ekip, rakibine pozisyon vermedi. Gaziantep FK ise hızlı hücumda yakaladı birkaç net fırsattan, son paslardaki hatalar nedeniyle faydalanamadı. Uzatma dakikalarında tüm hatlarıyla saldıran Beşiktaş karşısında Gaziantep FK, Kenan ile üçüncü golü bularak rahatladı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Gaziantep FK, puanını 11’e yükseltti. Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

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