Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1

Süper Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde BB Erzurumspor ile 1-1 kaldı.Karşılaşmada 29. dakikada Gençlerbirliği Lima1-0 öne geçti.BB Erzurumspor Aatıf Chahechouhe ile penaltı atışından yararlanamadı.İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında BB Erzurumspor üstünlüğü ile geçti.BB Erzurumspor'a 1 puanı getiren golü ise 90+3’de Da Costa attı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 19. sırada 31 puanla,BB Erzurumspor ise 20. sırada 28 puanla haftayı tamamladı.

Ligin 34. haftasında Gençlerbirliği, Pazar günü 16.00’da Ankaragücü ile deplasmanda;BB Erzurumspor ise aynı gün 19.00’da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.