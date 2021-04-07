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Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1

Süper Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde BB Erzurumspor ile 1-1 kaldı.

07 Nisan 2021 Çarşamba 18:36
Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1

Gençlerbirliği 1- BB Erzurumspor 1

   Süper Lig’in 33. haftasında Gençlerbirliği evinde BB Erzurumspor ile 1-1 kaldı.Karşılaşmada 29. dakikada Gençlerbirliği Lima1-0 öne geçti.BB Erzurumspor Aatıf Chahechouhe ile penaltı atışından yararlanamadı.İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında BB Erzurumspor üstünlüğü ile geçti.BB Erzurumspor'a 1 puanı getiren golü ise 90+3’de Da Costa attı.  

    Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 19. sırada 31 puanla,BB Erzurumspor ise 20. sırada 28 puanla haftayı tamamladı.

   Ligin 34. haftasında Gençlerbirliği, Pazar günü 16.00’da Ankaragücü ile deplasmanda;BB Erzurumspor ise aynı gün 19.00’da sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiBB Erzurumspor
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