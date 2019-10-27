Gençlerbirliği ağır yaralı

Gençlerbirliği evinde yıkıldı, Gençlerbirliği 0- Yukatel Denizlisor 2

Gençlerbirliği evinde Yukatel Denizlispr'a 2-0 yenilerek ağır yara aldı.Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan iki takımın maçında gülen Yukatel Denizlispor oldu. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmayı Olcay Şahan ve Murawski'nin penaltıdan attığı golle 2-0 kazanan konuk ekip, 6 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.Süper Lig'deki ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Antalya deplasmanında alan Gençlerbirliği ise 5. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

Eryaman'daki maçın 7. dakikasında Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü. 22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi. 34. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

Gençlerbirliği 57. dakika beraberliğe yaklaştı. Başkent ekibinde Berat Özdemir'in ceza sahası dışından çektiği sert şut direkten döndü. 86. dakikada Yukatel Denizlispor, farkı ikiye çıkartmaya çok yaklaştı. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Olcay Şahan'ın çektiği sert şutu defans son anda engelledi. 90+3'te Hadi Sacko'nun ceza sahası içinde düşülmesiyle Denizlispor penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Radoslaw Murawski ağlara gönderdiği topla maçın skorunu belirledi: 0-2.

6 maç sonra 3 puanla tanışan Yukatel Denizlispor, puanını 11'e çıkartırken, Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.

(Beinsports)