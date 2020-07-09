Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Gol düellesu Beşiktaş'ın, Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 2

Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-2 yendi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 22:45
Gol düellesu Beşiktaş'ın, Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 2

Gol düellesu Beşiktaş'ın, Beşiktaş 3 - Kasımpaşa 2

   Beşiktaş evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 3-2 yendiBeşiktaş maçın hemen başında 7. dakikada Boyd ile öne geçti.Kasımpaşa bu gole 21. dakikada Koita cevap verdi.Koita 29. dakikada Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçiren golü attı.İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-1 üstünlüğü ile kapandı.

İkinci yarı

   Beşiktaş ikinci yarıya baskılı başladı.Bu baskısı sonucu 49. dakikada Boateng ile golü de buldu.Maçta skor 2-2 oldu.Bu golden sonra karşılıklı ataklarda her iki takımda neticeye gidemezken 90. dakikada sahneye Güven çıktı.90. dakikada Güven Beşiktaş'ın 3. cü golünü attı.Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 galibiyeti ile sona erdi.

   Beşiktaş bu sonuçla 53 puana yükseldi ve Galatasaray'ı geçerek 4. sıraya oturdu ve 3. sıradaki Sivasspor'un bir puan gerisine geldi.Konuk ekip Kasımpaşa 36 puanda kaldı. Paşa'nın sekiz maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve Fuat Çapa'nın öğrencileri 11. sırada kaldı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKasımpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor 90. dakikada yıkıldı, Gaziantep FK 3 - Konyaspor 1
Konyaspor 90. dakikada yıkıldı, Gaziantep FK 3 - Konyaspor 1
Çaykur Rizespor 3- Kayserispor 2
Çaykur Rizespor 3- Kayserispor 2
Aytemiz Alanyaspor 4 - Galatasaray 1
Aytemiz Alanyaspor 4 - Galatasaray 1
Sivasspor 0 - Yeni Malatyaspor 1 
Sivasspor 0 - Yeni Malatyaspor 1 
Trabzonspor fırsatı tepti, Trabzonspor 2 - Antalyaspor 2
Trabzonspor fırsatı tepti, Trabzonspor 2 - Antalyaspor 2
Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0
Medipol Başakşehir 2 - Yukatel Denizlispor 0
Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 1
Gençlerbirliği 1 - Fenerbahçe 1
Kayserispor 3 - Beşiktaş 1
Kayserispor 3 - Beşiktaş 1
Galatasaray 1 - Trabzonspor 3
Galatasaray 1 - Trabzonspor 3
Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0
Kasımpaşa 0 - Sivasspor 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim