Göztepe 1- Gençlerbirliği 3

Göztepe evinde Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildi.Bu sonuçla Gençlerbirliği haftalar sonra rahat bir nefes aldı.Süper Lig 33. hafta açılış maçında Göztepe'ye konuk olan Gençlerbirliği, rakibini 3-1'lik net bir skorla yendi. Ligde 4 hafta sonra kazanan Gençlerbirliği, tehlike hattından uzaklaşma adına önemli bir galibiyet elde etti.Maçta gol perdesini Gençlerbirliği adına 33. dakikada Giovanni Sio açarken 45+3’te Bogdan Stancu sahneye çıktı ve Gençlerbirliği ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.

İkinci yarı

Göztepe’nin ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken Gençlerbirliği’nin yıldızı Stephane Sessegnon 75’te penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a getirdi.Maçın son saniyelerinde Göztepe’nin yıldızı Alpaslan Öztürk’ün attığı golle durum 3-1’e gelse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 36 yaparken küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir zafere imza attı. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Göztepe ise 39 puanda kaldı.Göztepe gelecek hafta Galatasaray’a konuk olurken Gençlerbirliği deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.