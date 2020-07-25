Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında 49. dakikada Fernando ile durumu 1-1 yaptı.55. dakikada Göztepe Marcio Mossoro ile 2-1 öne geçti.90. dakikada penaltıdan Berkan Emir Göztepe'nin 3. golünü kaydetti. Bu galibiyetin ardından Göztepe 42 puanla ligi tamamladı. Demir Grup Sivasspor da 60 puanla sezona nokta koydu.Bu mağlubiyetin ardından Demir Grup Sivasspor, 3. sırayı Beşiktaş’a kaptırdı. Demir Grup Sivasspor ise ligi 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katışma hakkını elde etti.