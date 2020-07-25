Göztepe 3- DG Sivasspor 1

Göztepe,'a Şampiyonlar Lig'i şansı tanımadı.Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Demir Grup Sivasspor, Göztepe'ye deplasmanda 3-1 kaybetti. Sivasspor aldığı bu mağlubiyetin ardından Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti.Göztepe 31. dakikada penaltıdan Stefano Napoleoni ile 1-0 öne geçti.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında 49. dakikada Fernando ile durumu 1-1 yaptı.55. dakikada Göztepe Marcio Mossoro ile 2-1 öne geçti.90. dakikada penaltıdan Berkan Emir Göztepe'nin 3. golünü kaydetti. Bu galibiyetin ardından Göztepe 42 puanla ligi tamamladı. Demir Grup Sivasspor da 60 puanla sezona nokta koydu.Bu mağlubiyetin ardından Demir Grup Sivasspor, 3. sırayı Beşiktaş’a kaptırdı. Demir Grup Sivasspor ise ligi 4. sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katışma hakkını elde etti.