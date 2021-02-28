Göztepe 62 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe 1959 yılından bu yana yenemediği Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek 62 yıllık hasrete de son verdi.Karşılaşmada 15. dakikada Luckassen, Ndiaye'ye yaptığı sert hareket karşısında gördüğü kırmızı kartla Kasımpaşa'yı on kişi bıraktı.Karşılaşmanın 25. dakikasında Göztepe, Cherif Ndiaye’nin golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol atamadılar.Göztepe takımında Berkan Emir, 72 ve 84. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.Karşılaşma Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Göztepe 35 puanla 9. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 29 puanla 14. sırada kaldı.

Göztepe ligin 28. haftasında Perşembe günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa da aynı gün sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.