Göztepe'nin galibiyet serisi sona erdi I Göztepe 1- Hes Kablo Kayserispor 1

Göztepe evinde Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı.Karşılaşmanın golleri 73. dakikada Pedro Henrique ve 86. dakikada Soner Aydoğdu’dan geldi.Ligde istikrarsız bir tablo çizen Göztepe’nin, iki maçlık galibiyet serisi Kayserispor karşısında sona erdi.İlk hafta Kasımpaşa’yı yendikten sonra oynadığı 8 maçtan da galibiyet alamayan Kayserispor ise, Göztepe deplasmanında da hasreti dindiremedi.

İzmir deplasmanında rakibine oranla daha çok pozisyona girmesine rağmen tek golle yetinen Kayserispor, kalesine isabet eden ilk şutta golü yedi. Uzatma dakikalarında iki takımın da kaçırdığı pozisyonlar, maçın berabere bitmesine neden oldu.

Bu beraberlikle Göztepe’nin puanı 15, Kayserispor’un ise 9 oldu.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Mossoro dk. 57), Soner Aydoğdu, Guilherme (Tripic dk. 76), Obinna (Napoleoni dk. 57), Halil Akbunar, Cherif

Teknik Direktör: İlhan Palut

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Campanharo, Attamah, Henrique (Manzala dk. 79), Kvrzic, Lennon, İlhan Parlak (Fernandes dk. 64)

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Henrique (dk. 73) (Kayserispor), Soner Aydoğdu (dk. 86) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Yalçın Kayan, Berkan Emir (Göztepe), Kolovetsios, Lennon (Kayserispor)