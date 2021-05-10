GZT Giresunspor ve A.Demirspor Süper Lig'de

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor TFF 1. Lig'den Süper Lig'e direkt yükselen takımlar oldu.34. hafta oynanan maçlarda Adana Demirspor, Menemenspor'u 4-1, GZT Girezunspor da Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçlarla 70'er puana yükselen iki takımdan Adana Demirspor averajla lider, GZT Giresunspor da ikinci sırada yer aldı ve Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Öte yandan TFF 1. Lig'de 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.