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Haliç'te kürekler 4. kez çekiliyiyor

İBB ile iştiraki Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği uluslararası Golden Horn Rowing Cup’ın 4’üncüsü 4-5 Mayıs’ta yapılacak.

03 Mayıs 2024 Cuma 12:12
Haliç'te kürekler 4. kez çekiliyiyor






Haliç'te kürekler 4. kez çekiliyiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iştiraki Spor İstanbul’un 2021’den bu yana düzenlediği uluslararası Golden Horn Rowing Cup’ın 4’üncüsü 4-5 Mayıs’ta yapılacak. 28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcu, Haliç’in eşsiz parkurunda başarı için kürek çekecek. Yarışlarda Fenerbahçe-Galatasaray derbi heyecanı da yaşanacak.

Avrupa’nın en büyük su sporları merkezi olan İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde ilk olarak 2021’de düzenlenen ve 2022’de de ‘uluslararası’ statü kazanan 4. Golden Horn Rowing-Uluslararası Haliç Kürek Yarışları, yarın başlıyor. Bu yıl 28 kulüpten gelecek olan 110 takım ve yaklaşık 500 sporcu, deniz küreğinde derece için yarışacak. Yarışlarda, kürekte de ezeli bir rekabet içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray’ın çekişmesi de yaşanacak.

EN KISA PARKUR 1500 EN UZUNU 6000 METRE

4 Mayıs Cumartesi elemeler ve 5 Mayıs Pazar günü de finallere sahne olacak yarışlar, Open 27+ Mix, Open 27+ Kadınlar, Open 27+ Erkekler, U19 Mix, U19 Kadınlar, U19 Erkekler ve Şirketler Mix olmak üzere, toplam yedi kategoriden oluşuyor.

Yarışlar, 1.500, 4.000 ve 6.000 metre uzunluğundaki parkurlarda Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleri ile yapılacak. Şirketler yarışı 1.500 metre, tüm eleme yarışları 4.000 metre ve finaller ise 6.000 metrelik parkurlarda yapılacak. Yarışlar, en fazla 14 tekne ile yapılacak. Bu sayı aşılırsa ön eleme yapılacak.

ULUSLARARASI PRESTİJE SAHİP

Her sene katılımcı sayısını artırmayı başaran Golden Horn Rowing Cup’ın ödülleri de belli oldu. Şirketler ve U19 Mix dışındaki tüm kategorilerde ve sadece Türkiye Kürek Federasyonu’na bağlı kulüpler için geçerli olmak üzere, birinci olan ekibe 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye de 15.000 TL verilecek. 

Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulüpler de ödül alacak. Buna göre birinci kulübe 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye de 15.000 TL ödül verilecek.

DENİZ TRAFİĞİNDE DÜZENLEMEYE GİDİLECEK

Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek Golden Horn Rowing Cup’ta Deniz Küreği Yarışma Kuralları uygulanacak ve kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara madalya, ekiplere de kupa takdim edilecek.

Yarışların yapılacağı 4-5 Mayıs günlerinde deniz trafiğinde de düzenlemelere gidilecek. Yarış günlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında deniz üzeri görevli ekipleri kontrollü geçiş sağlayacak.  Parkur komple kapatılmayacak.

FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ

Yarışlara katılacak 28 kulüp arasında, kürekte de derbi rekabeti içinde olan Fenerbahçe ile Galatasaray da yer alıyor. İki ezeli rakip, Golden Horn Rowing Cup’ta hem erkekler hem de kadınlar U19 ve U19 Mix kategorilerinde yarışacak. 

4. GOLDEN HORN ROWING CUP YARIŞ PROGRAMI

4 Mayıs 2024 Cumartesi (ELEMELER)

10.00   Open 27+ Mix (1. Eleme)

10.30   Open 27+ Mix (2. Eleme)

11.00   Open 27+ Erkekler (1. Eleme)

11.30   Open 27+ Erkekler (2. Eleme)

12.30   Open 27+ Kadınlar (1. Eleme)

13.00   Open 27+ Kadınlar (2. Eleme)

5 Mayıs 2024 Pazar (FİNALLER)

10.00   Open 27+ Mix

11.00   U19 Erkekler

12.00   U19 Kadınlar

13.00   Open 27+ Erkekler

14.00   Open 27+ Kadınlar

15.00   U19 Mix

16.00   Şirketler Mix

Yarışlarla ilgili daha fazla bilgi için: https://goldenhornrowingcup.org/tr/


 

 

KATEGORİ BAZLI KATILAN TAKIM LİSTESİ 

OPEN 27+ ERKEKLER 

  • 1907 Kalamış Spor Kulübü ( Turkcell ) 
  • Amiral Spor Kulübü 
  • Haliç Kürek Spor Kulübü
  • Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü 
  • Moda Kürek
  • Pera Kürek 
  • Sakarya Kürek ve Kano Spor Kulübü
  • Suadiye Kürek 
  • Şişecam Spor Kulübü 
  • Tersane İstanbul 
  • Türk Balıkadamlar Spor Kulübü
  • Vodafone
  • Galata Spor Kulübü 

 

OPEN 27+ KADINLAR 

  • Altınboynuz Spor Kulübü 
  • Amiral Spor Kulübü 
  • Galata Kürek Kulübü
  • Haliç Kürek Spor Kulübü 
  • İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü
  • Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü 
  • Moda Kürek
  • Pera Kürek 
  • Suadiye Kürek 
  • Türk Balıkadamlar Spor Kulübü 
  • Vodafone 
  • Denizciler Spor Kulübü 
  • Galata Kürek Kulübü 

 

OPEN 27+ MİX 

  • Amiral Spor Kulübü 
  • Bodrum Bitez Rowing
  • Boğaziçi Kürek - Suadiye Kürek 
  • Galata Kürek Kulübü 
  • Gülüç Kürek 
  • Haliç Kürek Spor Kulübü
  • İdealtepe Su Spırları Spor Kulübü 
  • Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü 
  • Moda Kürek
  • Pera Kürek 
  • Sakarya Kürek ve Kano 
  • Türk Balıkadamlar Spor Kulübü 
  • Galata Kürek Kulübü
  • Denizciler Spor Kulübü
  • Pirati Vienna 

U19 ERKEKLER 

  • Altınboynuz Spor Kulübü
  • Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü 
  • Denizciler Spor Kulübü
  • Haliç Kürek Spor Kulübü 
  • Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü 
  • İdealtepe Su Sporları Spor Kulübü 
  • Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü 
  • Fenerbahçe Spor Kulübü 
  • Galatasaray Spor Kulübü 

 

ŞİRKETLER KATEGORİSİ 

  • İş Net 
  • Mavi 
  • QNB Finansbank 
  • Sabancı 
  • Temsa
  • Tersane İstanbul 
  • Turkcell Kürek Takımı 
  • Vodafone

 

U19 KADINLAR 

  • Altınboynuz Spor Kulübü 
  • Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü 
  • Haliç Kürek Spor Kulübü 
  • Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü 
  • İBB Spor Kulübü 
  • Fenerbahçe Spor Kulübü 
  • Galatasaray Spor Kulübü

U19 MİX 

  • Altınboynuz Spor Kulübü 
  • Çanakkale Kürek ve Kano Spor Kulübü 
  • Denizciler Spor Kulübü 
  • Haliç Kürek Spor Kulübü 
  • Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü 
  • Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü 
  • Fenerbahçe Spor Kulübü
  • Galatasaray Spor Kulübü 

Son Güncelleme: 03.05.2024 12:32
Anahtar Kelimeler:
HaliçHaliç KürekGolden Horn Rowing Cup
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