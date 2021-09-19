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Hatayspor 2 - Y.Kayserispor 1

Süper Lİg 5. hafta maçında Hatayspor evinde Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi

19 Eylül 2021 Pazar 20:51
Hatayspor 2 - Y.Kayserispor 1

Hatayspor 2 - Y.Kayserispor 1

    Süper Lİg 5. hafta maçında Hatayspor evinde Yukatel Kayserispor'u 2-1 yendi.Karşılaşamnın 4. dakikasında Yukatel Kayserispor, Mensah ile 1-0 öne geçti.41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe’nin ceza sahası dışı çektiği şut yandan auta çıktı.Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52.dakikada Hatayspor, Mame Diouf ile skoru 1-1 yaptı.71.dakikada Hatayspor, El Kaabi ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol pllmadı ve Hatayspor karşılaşamdan 2-1 galip ayrılarak 3'te 3 yaptı.

   Bu sonuçla Hatayspor puanını 10 yaparken, Y.Kayserispor 7 puanda kaldı.6. hafta maçında Hatayspor 22.09.2021 Çarşmba günü Saat 20.00'de Göztepe ile deplasmanda oynarken, 22.09.2021 Çarşamba günü Saat 20.00'de Kayserispor evinde Galatasaray ile oynayacak.

Hatayspor.Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kuruçuk, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Mohammed Kamara, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diou

Teknik Direktör.Ömer Erdoğan

Yukatel Kayserispor.Silviu Lung, Dimitrios Kolovetsios, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Joseph Attamah, Gökhan Sazdağı, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Bernard Mensah, Mame Thiam

Teknik Direktör:Hikmet Karaman

Anahtar Kelimeler:
HataysporYukatel Kayserispor
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