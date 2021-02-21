Hatayspor deplasmanda tutulmuyor

Süper Lig’in 26. haftasında BB Erzurumspor evinde Hatayspor'a 3-1 yenildi.Bu sonuçla Hatayspor oynadığı son 5 deplasman maçında 13 puan topladı.

Erzurum'da -7 derecede ama güneşli bir havada oynanan mücadelede Hatayspor 23. dakikada Katranis ile 1-0 öne geçti.45+4’te Diouf’un penaltı golüyle Hatayspor ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın i kinci yarının başında kaleci Szumki aldığı kırmızı kartla Erzurumspor 10 kişi kaldı.51. dakikada kazanılan serbest vuruşta Boupendza maçta durumu 3-0’a getirdi.BB Erzurumspor Oltan, ile 90+3’te durumu 3-1 yaptı.Karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Bu sonucun ardından ev sahibi takım 25 puanda kalırken, konuk takım 42 puana yükseldi ve haftayı 6. sırada tamamladı.

Ligin 27. haftasında Hatayspor sahasında Ankaragücü ile; Erzurumspor ise deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat, Manuel Da Costa, Adolphe Teikeu, Schweclen, Omolo (Osman Çelik dk. 74), Petrus Boumal (Buğra dk. 46), Cenk Ahmet (Göktuğ dk. 50), Novikovas (Rashani dk. 46), Aatif Chahechouhe, Ricardo Gomes (Oltan dk. 74)

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hatayspor: Munir Mohamedi, Burak Çamoğlu, Billong, Pablo Santos, Katranis (Youssouf Kone dk. 71), Rayane Aabid (Isaac Sackey dk. 86), Ribeiro, Akintola, Adama Traore (Selim Ilgaz dk. 78), Boupendza (Muhammed Mert dk. 86), Mame Diouf

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Oltan (dk. 90+3) (BB Erzurumspor), Katranis (dk. 23), Mame Diouf (dk. 45+4 pen.), Boupendza (dk. 51) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Szumski (dk. 47) (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Petrus Boumal, Ricardo Gomes, Rashani (BB Erzurumspor), Rayane Aabid, Boupendza (A.Hatayspor)