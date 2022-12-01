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Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0

2022 Dünya Kupası F Grup maçında Hırvatistan, Belçika ile golsüz berabere kalarak son16’a kaldı.

01 Aralık 2022 Perşembe 20:03
Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0

Hırvatistan son 16'da Hırvatistan 0 - Belçika 0

    2022 Dünya Kupası F Grup maçında Hırvatistan, Belçika ile golsüz berabere kalarak son16’a kaldı.Karşılaşmanı ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Belçika’da Dries Mertens yerini Romelu Lukaku’ya bıraktı.59. dakikada Belçika’da Leandro Trossard yerini Thorgan Hazard’a bıraktı.64. dakikada Hırvatistan’da Marko Livaja ve Andrej Kramaric oyundan çıktılar.Yerine Bruno Petroviç ve Mario Pasalic oyuna girdiler.

   66. dakikada Belçika’da Leander Dendoncker sarı kart gördü.72. dakikada Belçika’da Yannick Carrasco ve Leander Dendoncker oyundan çıktılar.Yerine Jeremy Doku ve Youri Tielemans oyuna girdiler.87. dakikada Belçika’da Thomas Meunier yerini Eden Hazard’a bıraktı.90. dakikada Hırvatistan’da Mateo Kovacic yerini Lovro Mayer’e bıraktı.Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı ve Hırvatistan, Belçika ile 0-0 berabere kalarak son 16’a kaldı.

Hırvatistan:Dominik Livakovic, Dejan Lovren, Borna Sosa, Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Josip Juranovic, Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Livaja    

Belçika:Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Timothy Castagne, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Leander Dendoncker, Dries Mertens, Leandro Trossard    

Anahtar Kelimeler:
HırvatistanBelçika
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