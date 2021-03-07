HK Kayserispor, Hatayspor'ı deplasmanda farklı yendi
Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor evinde Hes Kablo Kayserispor'a 3-1 yenildi.Karşılaşmanın 24. dakikasında İlhan Parlak Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 öne geçiren golü attı.35. dakikada Uğur Demirok karşılaşmada durumu 2-0 yaptı.İlk yarı Hes Kablo Kayserispor'un 2-0 galibiyeti ile sona erdi.
Hes Kablo Kayserispor bu sonuçla puanını 31'e çıkarırken, Atakaş Hatayspor ise 46 puanda kaldı.
Atakaş Hatayspor:Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid, Ribeiro, Muhammed Mert, Boupendza, Akintola, Diouf .
Hes Kablo Kayserispor:Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Pedro Henrique, İlhan Parlak