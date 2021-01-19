HK Kayserispor, M.Başakşehir'i 11 yıl sonra yendi

Süper Lig'in 20. haftasında Hes Kablo Kayserispor'a 11 yıl sonra Medeipol Başakşehir'i yendi.Karşılaşmanın 42. dakikasında Kayserispor Alibec ile 1-0 öne geçti.İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 64. dakikada İrfan Can Kahveci, kale ağzında yerde kaldı ve hakem Serkan Tokat penaltı noktasını işaret etti. Ancak VAR'dan gelen tavsiyenin ardından Serkan Tokat pozisyonu inceledi ve penaltı kararını iptal etti.77. dakikada Alibec, Kayserispor'u 2-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı. Kayserispor bu sonuçla nefes aldı ve puanını 19'a çıkardı. Son 11 maçta 8. kez puan kaybı yaşayan Başakşehir ise 23 puanda kaldı.

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Alibec

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Giuliano, Demba Ba