Hollanda farklı kazandı

EURO 2020 C Grubu'nun 3. ve son maçında Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup etti.Karşılaşmada 24. dakikada Memphis Depay'ın golüyle Hollanda 1-0 öne geçti.İlk yarı Hollanda'nın 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 51. dakikada Hollanda, Wijnaldum'un ile skoru 2-0 yaptı.58. dakikada Hollanda, Wijnaldum ile 3-0 öne geçti.Karşılaşmayı Hollanda 3-0 kazandı.Bu sonuçla 3'te 3 yapan Hollanda, 9 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdırdı. İlk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nı puansız kapatan Kuzey Makedonya ise turnuvaya veda etti.

Öte yandan attığı 2 golle maçın yıldızı olan Georginio Wijnaldum, milli takımdaki gol sayısını 25'e çıkardı.Böylece 24'er gollü Dirk Kuyt ve Marco va Basten'i geçerek Hollanda tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.Kuzey Makedonya'nın yaşayan efsanesi Goran Pandev de bu maçla birlikte milli takıma veda etti.