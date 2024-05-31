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İBB, Dünya Bisikler Gününde eğitimler başlıyor

İsbike Bisiklet Okulu sezonu açıyor. 2024 dönemi eğitimleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde başlıyor.

31 Mayıs 2024 Cuma 08:09
İBB, Dünya Bisikler Gününde eğitimler başlıyor






İBB, Dünya Bisikler Gününde eğitimler başlıyor

İBB iştiraki İSPARK’ın sağlıklı yaşamı desteklemek ve yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla 2021 yılında başlattığı İsbike Bisiklet Okulu sezonu açıyor. 2024 dönemi eğitimleri, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde başlıyor. Derslere katılmak isteyen İstanbullular, bisikletokulu.isbike.istanbul adresinden başvurularını yapabilir. 

Çevreci ulaşım aracı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan üç sezon içinde yaklaşık 14 bin kişiye ücretsiz eğitim vererek bisiklet kullanmayı öğreten “İsbike Bisiklet Okulu” 2024 sezonunda da binlerce İstanbulluyu bisikletle tanıştıracak.

SÜRÜŞ TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ ÖĞRETİLİYOR

Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda açılan İsbike Bisiklet Okulu’nda 7’den 70’e her yaş grubundan binlerce kişi, uzman bisiklet eğitmenleri tarafından verilen 4 saatlik eğitimle; bisiklet kullanmanın inceliklerini, kurallarını ve trafikte güvenli şekilde nasıl yolculuk yapabileceklerini öğrenecek.

 “İsbike Bisiklet Okulu” projesinin “Yeşil İstanbul” amacıyla başlatılan dönüşüme büyük katkı sunduğunu açıklayan İSPARK Genel Müdürü Ali Arzuman, “ Her yaş grubundan İstanbulluya  İsbike Bisiklet Okulu’nda verdiğimiz ücretsiz eğitimlerle kent içinde bisikletli ulaşımın yaygınlaşmasına destek oluyoruz” dedi.

3 HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

İsbike Bisiklet Okulu’nda” deneyimli eğitmenler eşliğinde 3 Haziran’da başlayacak eğitimlere 7-12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinler katılabiliyor. 

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda ve Yenikapı Bisiklet Evi’nde verilecek eğitimlere katılmak isteyenler, bisikletokulu.isbike.istanbul   adresinden başvurularını kolayca yapabiliyorlar. Randevu oluşturdukları tarihte teorik ve uygulamalı olmak üzere dört saat süren eğitimin ardından katılım belgelerini alarak bisiklet sürmeye başlıyorlar.

Sürdürülebilir çevre dostu projenin mimarı İSPARK; çocukları, gençleri ve yaşlıları sağlıklı yaşama pedal çevirmeye davet ediyor. Çocukluk özlemi olanlar, iki teker korkusu bulunanlar, bisikletle okula ve işe gitmek isteyenler, denedim ama öğrenemedim diyenler bu okulda bisikletli hayata merhaba diyor.


 

Son Güncelleme: 31.05.2024 10:36
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