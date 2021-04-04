İH Konyaspor deplasmanda kazandı

Süper Lig'in 32. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-1 yenildi.Karşılaşmanın 9. dakikasında İH Konyaspor Deni Milosevic ile 1-0 öne geçti.BB Erzurumspor 15. dakikada Manuel da Costa ile durumu karşılaşmada 1-1 yaptı.26. dakikada İH Konyaspor Sokol Cikalesshi ile penaltı atışından yararlanamadı.İH Konyaspor ilk yarının sonlarına doğru 44. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile bir kez daha öne geçti.İlk yarı İH Konyaspor'un 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Yılmaz Vural yönetimindeki ilk sınavından mağlubiyetle ayrılan ve galibiyet hasreti yedi maça çıkan BB Erzurumspor 31 maçta 27 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Konyasporise 30 maçta 39 puana sahip.

BB Erzurumspor ligin 33. haftasında Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise Ankaragücü'nü konuk edecek.