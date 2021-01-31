İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de

Fenerbahçe transferde hız kesmeden devam ediyor.Fenerbahçe son olarak, Galatasaray'ın da ısrarla istediği Başakşehir'in başarılı oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladılar.Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile anlaşmaya vardı.Fenerbahçe, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve para karşılığında transferi bitirdi. Transferde artık resmi açıklama için geri sayıma geçildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yaptıkları toplantının ardından transfer sonuçlandı. Fenerbahçe'nin İrfan Can için Başakşehir'e Deniz Türüç, Tolga Ciğerci'nin bonservisini vereceği, ayrıca para ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe İrfan Can Kahveci transferi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

FENERBAHÇE’DEN KAP’A AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü transferi resmen açıkladı! Sarı-lacivertliler, KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu İrfan Can Kahveci’nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Medipol Başakşehir FK ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.