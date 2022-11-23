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İspanya'dan gol şov

2022 Dünya Kupası E Grup maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yendi.

23 Kasım 2022 Çarşamba 20:57
İspanya'dan gol şov

İspanya'dan gol şov

    2022 Dünya Kupası E Grup maçında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 yendi.Karşılaşmanın 11. dakikasında İspanya, Dani Olmo ile 1-0 öne geçti.21. dakikada İspanya, Marco Asensio ile skoru 2-0 yaptı.31. dakikada İspanya, Ferran Torres'in penaltı golüyle 3-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 3-0 İspanya'nın üstünlüğü ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Kosta Rika'da Carlos Manuel Martinez yerini Kendall Waston'a bıraktı.54. dakikada İspanya, Ferran Torres ile skoru 4-0 yaptı.57. dakikada İspanya'da Ferran Torres ve Pedri oyundan çıktılar.Yerine Alvaro Morata ve Carlos Soler oyuna girdi.61. dakikada Kosta Rika'da Anthony Contreas ve Jewison Bennette oyundan çıktılar.Yerine Zamora  ve Bryan Ruiz oyuna girdiler.

   Karşılaşmada 64. dakikada İspanya'da Jordi Alba ve Sergio Busquet oyundan çıkarken, yerine Alejandro Balde ve Koke oyuna girdiler.68. dakikada Kosta Rika'da Francisco Calvo sarı kart gördü.69. dakikada İspanya'da Marco Asensio yerini Nicholas Williams Arthuer'e bıraktı.72. dakikada Kosta Rika'da Celso Borges oyundan çıktı.Yerine Brandon Aguilera oyuna girdi.

   74. dakikada İspanya, Gavi ile skoru 5-0 yaptı.82. dakikada Kosta Rika'da Bryan Oviedo yerini Ronald Matarrita'ya bıraktı.90. dakikada İspanya, Carlos Soler ile skoru 6-0 yaptı.90+3. dakikada İspanya, Alvaro Morata 7-0 öne geçti.90+4. dakikada Kosta Rika'da Joel Campbell sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve İspanya, Kosta Rika'yu 7-0 yendi.

İspanya:Unai Simon, Cesar Azpilicueta, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Sergio Busquets, Marco Asensio, Ferran Torres, Rodri, Pedri, Dani Olmo  

Kosta Rika:Keylor Navas, Keysher Fuller, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Francisco Calvo, Carlos Manuel Martinez, Celso Borges, Anthony Contreas, Joel Campbell, Yeltsin Tejeda, Jewison Bennette

Son Güncelleme: 23.11.2022 21:17
Anahtar Kelimeler:
2022 Dünya Kupası E GrupIspanyaOsta Rika
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