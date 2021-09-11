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İstanbul Cup'ta finalin adı Fenerbahçe Beko- Partizan

Fenerbahçe Beko ev sahipliğinden başlayan İstanbul Cup finalini Fenerbahçe Beko- Partizan oynayacak.

11 Eylül 2021 Cumartesi 21:59
İstanbul Cup'ta finalin adı Fenerbahçe Beko- Partizan

İstanbul Cup'ta finalin adı Fenerbahçe Beko- Partizan

   Fenerbahçe Beko ev sahipliğinden başlayan İstanbul Cup finalini Fenerbahçe Beko- Partizan oynayacak.Bugün oynanan maçlarda Partizan, Monaco'yu uzatmalarda  120 – 114 yenerken, Fenerbahçe Beko'da UNICS Kazan'ı 81-79 yenerek finale kaldılar.Pazar günü Partizan ve Fenerbahçe Beko finalde karşı karşıya geecekler.Bu maçın bir diğer anlamı da Fenerbahçe Beko efsane antrenörü Obradoviç takımı Partizan ile karşı karşıya gelecek.UNICS Kazan ise AS Monaco ile üçüncülük maçı oynayacak.

Pazar gününün programı:

12 Eylül Pazar – 17.00 Monaco- UNICS Kazan (Üçüncülük maçı)
12 Eylül Pazar – 20.00 Fenerbahçe Beko-Partizan (Şampiyonluk maçı)

Son Güncelleme: 12.09.2021 00:37
Anahtar Kelimeler:
İstanbul CupFenerbahçe BEKO
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