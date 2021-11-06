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İstanbul'da Karadeniz fırtınası

Süper Lİg 12. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

06 Kasım 2021 Cumartesi 20:36
İstanbul'da Karadeniz fırtınası

İstanbul'da Karadeniz fırtınası

    Süper Lİg 12. hafta maçında Beşiktaş evinde Trabzonspor'a 2-1 yenildi.Trabzonspor bu sonuçla liderliğini namağlup olarak sürdürdü.Karşılaşmanın 31. dakikasında Bakasetas sakatlanarak oyundan çıkarken yerine Siopis oyuna girdi.45+4. dakikada Trabzonspor Abdülkadir Ömür 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikasında Trabzonspor'da Trondsen kalecisine dönmek isterken, pası kısa düştü. Fırsatçılığını konuşturan Larin araya girdi, Hüseyin'in müdahalesine rağmen devrilmedi, Uğurcan'ı geçti ve topu boş kaleye göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1.Karşılaşmada 90+4. dakikada Trabzonspor, Andreas Cornelius ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmadan Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30 yaparken, Beşiktaş 20 puanda kaldı.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Josef, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, Larin, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny

Süper Lig 12. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 12. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 13. hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF 

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonspor
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