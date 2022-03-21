İstanbul Yarı Maratonu tanıtımı Metaverse evreninde gerçekleştirildi

27 Mart 2022 Pazar günü düzenlenecek N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu’nun basın toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, eş zamanlı olarak Metaverse’te de yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplantıya Metaverse evreninden katılım sağladı.

Adaca: “27 Mart günü 10 bini aşkın koşucuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz”

Aktif Bank olarak, Spor İstanbul iş birliğiyle başladıkları maraton yolculuğuna N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu ile devam ettiklerini belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Hem profesyonelleri hem de amatörleri kucaklayan bu spor etkinliğinin, İstanbul gibi güzel bir şehirde ve böyle kapsayıcı bir şekilde düzenlenmesine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. 27 Mart günü, 8 bin yılı aşkın zamandır nice medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi yarımadada 73 elit atleti ve 10 bini aşkın amatör koşucuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz” dedi.

“N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili Metaverse’te büyük sürprizlerimiz olacak”

Adaca sözlerini, “Bugün, bankamızın finansal teknolojiler alanındaki liderliğiyle basın toplantımıza eş zamanlı olarak Metaverse’ün en popüler platformlarından Decentraland’de ev sahipliği yaparak yepyeni bir deneyime öncülük ettik. Pandemiyle birlikte binlerce koşucuyu teknoloji sayesinde bulundukları şehirlerde koşuya teşvik etmiştik; şimdi ise teknolojiyle bütünleşen yarı maratonun basın toplantısını, aynı anda Metaverse evreninde yapmak aslında her yönüyle bütüncül bir projeye imza attığımızı kanıtlıyor. Kasım ayında düzenlenecek olan N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de Metaverse üzerinden heyecan verici birçok sürpriz projeye imza atmayı planlıyoruz” şeklinde tamamladı.