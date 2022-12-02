İsviçre son 16'da...Sırbistan 2 - İsviçre 3

2022 Dünya Kupası G Grup maçında İsviçre, Sırbistan’ı 3-2 yenerek 6 puanla averajla Brezilya'nın ardından grup ikincisi olarak son 16’a kaldı.İsviçre son 16’da Portekiz ile eşleşti.Karşılaşmanın 15. Dakikasında İsviçre’de Silvan Widmer sarı kart gördü.20. dakikada İsviçre, Xherdan Shaqiri ile 1-0 öne geçti.26. dakikada Sırbistan, Aleksandar Mitrovic ile skoru 1-1 yaptı.34. dakikada İsviçre’de Ruben Vargas sarı kart gördü.35. dakikada Sırbistan, Dusan Vlahovic ile 2-1 öne geçti.44. dakikada İsviçre, Breel Embolo ile skoru 2-2 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Sırbistan’da Sergej Milinkovic-Savic sarı kart gördü.48. dakikada İsviçre, Remo Freuler ile 3-2 öne geçti.55. dakikada Sırbistan’da Milos Veljkovic ve Dusan Vlahovic oyundan çıktılar.Yerine Nemanja Gudelj ve Luka Jovic oyuna girdiler.56. dakikada Sırbistan’da Starhinja Pavlovic sarı kart gördü.66. dakikada Sırbistan’da Predrag Rajkovic sarı kart gördü.

57. dakikada Sırbistan’da Sergej Milinkovic-Savic yerini Nemanja Maksimovic’e bıraktı.68. dakikada İsviçre’de Djibril Sow ve Xherdan Shaqiri oyundan çıktılar.Yerine Edimilson Fernandes ve Denis Zakaria oyuna girdiler.77. dakikada Sırbistan’da Dusan Vlahovic ve Andrija Zivkovic oyundan çıktılar.Yerine Filiz Djuric ve Nemanja Radonjic oyuna girdiler.81. dakikada Sırbistan'da Nemanja Gudelj sarı kart gördü.

82. dakikada Sırbistan'da Aleksandar Mitrovic sarı kart gördü.84. dakikada İsviçre'de Ruben Vargas yerini Christian Fassnacht'a bıraktı.90+4. dakikada Sırbistan'da Nikola Milenkovic sarı kart gördü.90+5. dakikada İsviçre'de Granit Xhaka sarı kart gördü.90+7. dakikada İsviçre'de Breel Embolo yerini Noah Okafor 'a bıraktı.90+8. dakikada İsviçre'de Fabian Schar sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve İsviçre, Sırbistan’ı 3-2 yenerek 6 puanla grup 2.ci olarak son 16’a kaldı.İsviçre son 16’da Portekiz ile oynayacak.

Sırbistan:Vanja Savic,Starhinja Pavlovic, Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic, Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic, Filip Kostic, Dusan Vlahovic

İsviçre:Gregor Kobel, Silvan Widmer, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Fabian Schar, Remo Freuler, Granit Xhaka, Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Ruben Vargas