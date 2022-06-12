Juventus'un teknik direktörü F.Karagümrük'te

Fatih Karagümrük,yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'yu resmen açıkladı.Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü İtalyan teknik adam Juventus'un hocası Andrea Pirlo ile anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını şu ifadelerle paylaştı:

"Dünyaca ünlü futbol adamı son olarak Avrupa’nın en önemli kulüplerinden Juventus’u çalıştırdı. Juventus’la Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Pirlo, 1 Temmuz’da başlamak üzere kendisini 1 yıllığına Karagümrüklü yapan sözleşmeyi imzaladı"

Andrea Pirlo'nun basın toplantısının ise 14 Haziran Salı günü yapılacağı ifade edildi.

Andrea Pirlo, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus’un U23 takımında görev aldı.

Daha sonra A takımın başına geçen 43 yaşındaki Pirlo’nun idaresindeki Juventus, Serie A'yı 4. sırada tamamlarken, Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkının yanı sıra, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı da kazandı. Juventus’un başında 52 karşılaşmaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, maç başına 2.15 puan ortalaması yakalamıştı. Ancak Juventus’un geçen sezonu Milan, Inter ve Napoli'nin arkasında tamamlaması, teknik direktörlük koltuğuna Massimiliano Allegri'nin getirilmesiyle sonuçlanmıştı.