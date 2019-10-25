Karadeniz fırtınasından sessiz gece

Trabzonspor evinde kaybetti,

Trabzonspor Krasnodar'a evinde 2-0 yenildi.UEFA Avrupa Ligi'nde C Grubu 3. maçında temsilcimiz Trabzonspor, Krasnodar'ı konuk etti. Gruptaki ilk galibiyetini arayan Fırtına, Krasnodar'a 2-0 yenildi ve gruptaki şansını zora soktu.

Trabzonspor 1 puanla son sırada kalırken, ilk iki maçını kaybeden Krasnodar, 3 puanla evine döndü. Konuk ekip galibiyeti Marcus Berg'in 49'da, Vilhena'nın da 90+2'de attığı gollerle buldu.

Grubun diğer maçında ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yendi ve 7 puana çıktı. Getafe'nin 6, Krasnodar'ın 3 ve temsilcimizin de 1 puanı bulunuyor. Trabzonspor dördüncü maçta 7 Kasım'da Krasnodar'a konuk olacak.

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