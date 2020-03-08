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Kasımpaşa 5-  Hes Kablo Kayserispor 1

Kasımpaşa evinde Hes Kablo Kayserispor'u yenerek nadeta nefes aldı.

08 Mart 2020 Pazar 16:43
Kasımpaşa 5-  Hes Kablo Kayserispor 1

Kasımpaşa 5-  Hes Kablo Kayserispor 1

   Kasımpaşa evinde Hes Kablo Kayserispor'u yenerek nadeta nefes aldı.Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Kayserispor'u konuk eden Kasımpaşa 5-1'lik galibiyetle alt sıralardan kurtulma adına kritik bir zafer elde etti ve son sıradaki rakibine ise ağır bir darbe vurdu.Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren iki ekipten Kasımpaşa ile Kayserispor İstanbul’da kozlarını paylaştı. Son haftalarda puanlar almayı başaran ve son sıradan kurtulmak adına önemli bir adım atan Kayserispor, Kasımpaşa’nın maça fırtına gibi başlamasına engel olamadı.

   Karşılaşmanın henüz 6. dakikada Koita ile öne geçen Kasımpaşa, 11. daklikada Sarlija ve 30. dakikada Ndongala’nın attığı gollerle ilk yarıyı 3-0’lık üstünlükle tamamladı. İkinci yarıya iyi başlayan konuk ekip Kayserispor, 59. dakikada Bernard Mensah ile skoru 3-1’e getirse de farkı azaltma fırsatlarını yaratmakta başarılı olamadı.

   Maçın son anlarında kontrolü yeniden alan Kasımpaşa’da Aytaç Kara 83. dakikada, Yusuf Erdoğan ise 87. dakikada attıkları gollerle maçın skorunu 5-1 olarak belirledi.Kasımpaşa bu sonuçla puanını 23 yaptı ve 15. sıraya yükseldi. Son sıradaki Kayserispor ise 19 puanda kaldı.  Kasımpaşa ligde bir sonraki maçında Göztepe’yi ağırlarken Kayserispor evinde Yeni Malatya ile karşı karşıya gelecek.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaHes Kablo Kayserispor
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