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Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı yendi

 Süper Lİg 39. hafta maçında Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:15
Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı yendi

Kasımpaşa, Alanyaspor'u farklı yendi

   Süper Lig 39. hafta maçında Kasımpaşa evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.Karşılaşmanın 1. dakikasında Hajradinovic ile girdiği mücadelede yüzüne darbe alan Salih Uçan, sakatlanarak oyundan çıktı. Karşılaşmanın ilk dakikasında aldığı darbe sonucunda yer kalan Salih Uçan, elmacık kemiğinin kırılması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.Salih Uçan'ın elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği belirtildi.36. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic ile 1-0 öne geçti.45+3. dakikada Alanyaspor, Thelin ile farkı ikiye çıkardı.İlk yarı Kasımpaşa'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.  

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic ile durumu 3-0 yaptı.Kalan bölümde başka gol olmadı ve Kasımpaşa mücadeleden 3-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

   Bu sonuçla Kasımpaş puanını 40 yaparken, Aytemiz Alanyaspor 57 puanda kaldı.40. hafta maçlarında Kasımpaşa deplasmanda BB Erzurumspor ile oynarken, Aytemiz Alanyaspor haftayı BAY geçecek.

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Luckassen, Haddadi (Dk. 90 Evren Elmalı), Sadiku (Dk. 84 Doğucan Haspolat), Drinkwater (Dk. 64 Bistrovic), Koomson (Dk. 84 Yasin Dülger), Hajradinovic, Varga (Dk. 64 Anıl Koç), Thelin

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Juanfran), Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk. 61 Kadzior), Berkan Kutlu, Salih Uçan (Dk. 5 Davidson), Efkan Bekiroğlu, Efecan Karaca (Dk. 72 Ceyhun Gülselam), Bareiro (Dk. 72 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 36 ve Dk. 60 Hajradinovic, Dk. 45+3 Thelin (Kasımpaşa)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaAytemiz Alanyaspor
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