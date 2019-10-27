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Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı

 Göztepe evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya farklı yenildi.

Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı

 Göztepe evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya farklı yenildi.

27 Ekim 2019 Pazar 18:35
Kasımpaşa, İzmir'de farklı kazandı

Göztepe evinde farklı yenildi

   Göztepe evinde oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'ya farklı yenildi.Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe ile karşılaşan İstanbul temsilcisi Kasımpaşa, deplasmandan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Maçtaki gol perdesini 27. dakikada Haris Hajradi açtı ve Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Ev sahibi Göztepe 45+3’te Berkan Emir’in kornerden direkt kaleye gönderdiği topta golü buldu ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarının bitiş düdüğüyle hakem Ümit Öztürk’e itirazlarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Kasımpaşa 51. dakikada kazandığı penaltı ile 2-1’lik üstünlüğü yakalarken bu golden sonra Göztepe takımı oyunun kontrolünü tamamen kaybetti.

Karşılaşmanın 76. dakikasında Mustafa Pektemek, 90+3. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın attığı gollerle Kasımpaşa mücadeleyi 4-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Kasımpaşa 11 puana ulaşırken Göztepe 9 puanda kaldı.

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