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 Kayserispor'dan gol şov...Hatayspor 0 - Kayserispor 4

Spor toto Süper Lig 7. Hafta maçında Hatayspor evinde Kayserispor'a 4-0 yenildi.

16 Eylül 2022 Cuma 21:34
 Kayserispor'dan gol şov...Hatayspor 0 - Kayserispor 4

 Kayserispor'dan gol şov...Hatayspor 0 - Kayserispor 4

   Spor toto Süper Lig 7. Hafta maçında Hatayspor evinde Kayserispor'a 4-0 yenildi.Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Çağdaş Altay, Deniz Caner Özaral ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetti.

   Karşılaşmanın 5. Dakikasında Kayserispor Bernard Mensah’ın penaltı golü ile 1-0 öne geçti.44. dakikada Kayserispor Miguel Cardeso ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor’un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor Sam Adekugbe ve Onur Ergün yerine Rayane Aabid ve Kaan Konak’ı oyuna aldı.Kayserispor’da Ramazan Civelek yerine Gökhan Sazdağı’nı oyuna aldı.63. dakikada Hatayspor’da Mehdi Boudjemaa, Sadık Baş ve Dylan Saint-Louis oyundan çıktılar.Yerine Kevin Soni,Simon Falette ve Kevin Varsa oyuna girdiler.

   64. Dakikada Kayserispor’da İlhan Parlak oyundan çıktı.Yerine Mario Gavronovic oyuna girdi.75. dakikada Kayserispor Bilal Bayazıt sarı kart gördü.79. dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah ve Gustavo Campanharo oyundan çıktılar.yerine Yaw Ackah ve Olivier Kemen oyuna girdiler.84. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso yerine Andrea Bertolacci oyuna girdi.

   87. dakikada Kayserispor, Andrea Bertolacci ile skoru 3-0 yaptı.89. dakikada Hatayspor'da Simon Falette kırmızı kart gördü.90. dakikada Kayserispor penaltıdan Mario Gavranovic'in golü ile skoru 4-0 yaptı.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kayserispor deplasmanda Hatayspor’u 4-0 yendi.Bu sonuçla Kayserispor puanını 12 yaparken, Hatayspor 1 puanda kaldı.

Hatayspor:Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Recep Burak Yılmaz, Sam Adekugbe, Burak Öksüz, Onur Ergün, Ruben Ribeiro, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, Sadık Baş, Dylan Saint-Louis    

Kayserispor:Bilal Bayazit, Dimitrios Kolovetsios, Lionel Carole, Ramazan Civelek, Onur Bulut, Arif Kocaman, Bernard Mensah, Gustavo Campanharo, Miguel Cardoso, İlhan Parlak, Mame Thiam    

Süper Lig 7. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 7. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 8. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 16.09.2022 22:07
Anahtar Kelimeler:
HataysporKayserispor
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