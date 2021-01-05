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Konya, Galatasaray'a geçit vermedi

Konya evinde Galatasaray'ı 4-3 yendi.

05 Ocak 2021 Salı 21:52
Konya, Galatasaray'a geçit vermedi

Konya, Galatasaray'a geçit vermedi

   Konya evinde Galatasaray'ı 4-3 yendi.17'inci haftada deplasmanda kazanmak için sahaya çıkan sarı kırmızılılar 7 golün atıldığı maçtan eli boş ayrıldı.  

  Süper Lig’in 17’inci haftasında Konya’da muhteşem bir maç oynandı… İlk yarıda 40 dakika tek şutun atılmadığı maçta Konyaspor Daci ile perdeyi açtı ve o dakikadan sonra maç alev aldı.

   Tam 7 golün çıktığı maçta 2 penaltı kararında 1 tekrar geldi. Ev sahibinde Sehic, ayağı çizgide olmadığı için atış tekrar edildi. Diagne ikinci atışta topu ağlara gönderdi. Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal itirazları sonrası kırmızı kartla tribüne gönderildi.

    Konyaspor bu dakikadan sonra arka arkaya 2 gol bularak durumu 4-2’ye taşıdı. Heyecan fırtınasına dönen maçta son noktayı 90+4’te Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan koydu: 4-3.

Anahtar Kelimeler:
İH KonyasporGalatasaray
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