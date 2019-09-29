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Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu.Konyaspor 2-Kayserispor 1

Konyaspor uzatma dakikalarındakazandığı penaltı ile altın değerinde 3 puanın sahibi oldu

Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu.Konyaspor 2-Kayserispor 1

Konyaspor uzatma dakikalarındakazandığı penaltı ile altın değerinde 3 puanın sahibi oldu

29 Eylül 2019 Pazar 17:10
Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu.Konyaspor 2-Kayserispor 1

Konyaspor uzatmada 3 puanın sahibi oldu.Konyaspor 2-Kayserispor 1

   Konyaspor uzatma dakikalarındakazandığı penaltı ile altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig’de 6. hafta mücadelesinde Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı Konyaspor ile Hikmet Karaman’ın takımı Kayserispor kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Konyaspor, 2-1’lik skorla kazandı Kayserispor, 9. dakikada Levan Shengelia’nın kendi kalesine attığı golle öne geçerken, 45’te Deni Milosevic eşitliği sağladı

    Konyaspor – Kayserispor maçının 90+7 dakikasında hakem Alper Ulusoy’un VAR incelemesi sonucunda Konyaspor penaltı kazandı. Marko Jevtovic fileleri sarsarak takımına 3 puanı getirdi. Gol sonrasında karşılaşmada gergin anlar yaşandı. Öte yandan Alper Ulusoy uzatma dakikalarında Kayserispor’dan Mensah ve Henrique’ye kırmızı gösterdi.

   Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 9 yaparken, Kayserispor 3 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar 6 hafta sonunda yine kazanamadıLigin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor ise Göztepe deplasmanına gidecek

Kaynak:Sözcü

Son Güncelleme: 29.09.2019 17:25
Anahtar Kelimeler:
KayserisporKonyaspor
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