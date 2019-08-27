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Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Agaoğlu aday

 Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Fikret Orman'dan sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu aday gösteriliyor.

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Agaoğlu aday

 Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Fikret Orman'dan sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu aday gösteriliyor.

27 Ağustos 2019 Salı 20:21
Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Agaoğlu aday

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Agaoğlu aday

   Kulüpler Birliği Başkanlığı'na Fikret Orman'dan sonra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu aday gösteriliyor.Süper Lig takımlarının başkanlarından oluşan Kulüpler Birliği’nde seçim heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan Fikret Orman, seçime yeniden girmek isterken Anadolu kulüplerinin ise Trabzonspor’un Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu istedikleri öğrenildi.

    Trabzonspor’da göreve geldiği günden itibaren hem sportif hem de idari olarak başarılı dönem geçiren Ahmet Ağaoğlu’nun ortak aday olma fikrine sıcak baktığı belirtildi.Ahmet Ağaoğlu’nun Kulüpler Birliği Başkanı olması durumunda Trabzonspor kulübü adına da ilk yaşanacak. Bordo mavili kulüp bugüne kadar Kulüpler Birliğin’de başkanlık düzeyinde temsil edilmemişti.

   Financial Fair Play açısından da TFF'nin uygulamaya koyduğu yeni Kulüp Lisans Talimatına uygulayan ilk kulüp ve yönetim olma başarısını da sağlanyan Ağaoğlu bu kapsamda Bankalar Birliği ile borç yapılandırmasını tamamlayan ilk kulüp olmuş ve Türk futbolu adına da önemli bir karara imza atarak Trabzonspor Genel Kurulu'nda aldığı karar ile  tüzüğe "Yönetim tarafından onaylanan yeni sezon bütçesinden sapma  olması halinde Yönetim Kurulu Üyeleri mutessilen  sorumludur" maddesini ekleyerek örnek bir tavır sergilemesi büyük takdir toplamıştı.

    Kulüpler Birliği Vakfı, birkaç gündem maddesiyle Perşembe günü saat 11:00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirecek.Toplantının en önemli maddesi ise vakfın başkanlık seçimi olacak. Fikret Orman'ın yeniden aday olduğu seçimin ardından Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve hakemlerle bir araya gelecek.

(Ajansspor)

Son Güncelleme: 27.08.2019 20:32
Anahtar Kelimeler:
Ahmet AğaoğluKulüpler Birliği BaşkanlığıFikret Orman
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