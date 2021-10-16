Leicester City, Manu'yu 4 golle devirdi

İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City, Walkers stadında oyanan maçta Manchester United'u 4-2 yendi.Karşılaşmanın 19. dakikasında Manchester United, Mason Greenwood ile 1-0 öne geçti.31. dakikada Leicester City, Youri Tielemans ile skoru 1-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarsısında 52. dakikada Manchester United'te, Victor Lindelöf sarı kart gördü.78. dakikada Leicester City, Çağlar Söyüncü ile skoru 2-1 yaptı.82. dakikada Manchester United, Marcus Rashford ile durumu 2-2 yaptı.83. dakikada Leicester City, Jamie Vardy ile karşılaşmada 3-2 öne geçti.85. dakikada Manchester United'de Aaron Wan-Bissaka sarı kart gördü.Bundan bir dakika sonra Manchester United'de Paul Pogba sarı kart gördü.90. dakikada Leicester City, Patson Daka ile maçta son sözü söyledi ve durumu 4-2 yaptı.Karşılaşmadan Leicester City 4-2 galip ayrıldı.

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Bu sonuçla Leicester City puanınıyaparken, Manchester Unitedpuanda kaldı.

Leicester City:Kasper Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Timothy Castagne, Youri Tielemans, James Maddison, Daniel Amartey, Boubakary Soumare, Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho

Teknik Direktör:Brendan Rodgers

Manchester United:David de Gea, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Aaron Wan-Bissaka, Nemanja Matic, Cristiano Ronaldo, Mason Greenwood, Jadon Sancho

Teknik Direktör:Ole Gunnar Solskjaer