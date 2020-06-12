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Lider Trabzonspor deplasmanda galip

Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.

12 Haziran 2020 Cuma 22:20
Lider Trabzonspor deplasmanda galip

Lider Trabzonspor deplasmanda galip

   Trabzonspor deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yendi.Şampiyonluk hedefleyen 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8. sıradaki Göztepe’ye konuk oldu.Trabzonspor, 16. dakikada Nwakaeme'nin kafa golü ile 1-0 öne geçti. Trtabzonspor'da Guillerme, Andre Castro'ya yaptığı fauller sonrası gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.Trtabzonspor'da Guillerme, Andre Castro'ya yaptığı fauller sonrası gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Trabzonspor, 52. dakikada penaltıdan takımını 2-0 öne geçirdi. Göztepe, 57. dakikada Alparslan'ın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi.Trabzonspor 84. dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle farkı ikiye çıkardı.Maçta başka gol olmayınca Trabzonspor deplamanda Göztepe'yi 3-1 yenerek yoluna devam etti.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 56'ya çıkarırken, Göztepe 37 puanda kaldı.

Kadrolar

GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

YEDEKLER: Mehmet, Atınç, Reis, Borges, Gassama, Poko, Da Costa, Deniz, Tripic, Wilczek

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

YEDEKLER: Erce, Hüseyin, Hosseini, Doğan, Abdurrahim, Bilal, Taha, Koray, Ndiaye, Serkan

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

Son Güncelleme: 12.06.2020 22:56
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporGöztepe
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