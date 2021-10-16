Lider Ümraniyespor, Eyüpspor'a takıldı

TFF 1. Lig maçında lider Ümraniyespor evinde Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.Ümraniye Şehir Stadı'nda oyanan karşılaşmada 14. dakikada Ümraniyespor, Idrissa Camara ile 1-0 öne geçti.19. dakikada Eyüpspor, Umut Bulut ile durumu 1-1 yaptı.40. dakikada Eyüpspor'da Bülent Uzun sarı kart gördü.43. dakikada Eyüpspor penaltıdan Umut Bulut ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Ümraniyespor'da Kartal Yılmaz sarı kart gördü.75. dakikada Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile skoru 2-2 yaptı.79. dakikada Ümraniyespor'da Oğuz Gürbulak sarı kart gördü.80. dakikada Eyüpspor'da Umut Bulut sarı kart gördü.84. dakikada Eyüpspor'da Bekir Yılmaz sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ümraniyespor, Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Ümraniyespor: Burak Öğür, Avdija Vrsajevic, Alim Öztürk, Yiğithan Güveli, Ercan Coşkun, Onur Ayık, Oğuz Gürbulak, Emre Gültekin, Kartal Yılmaz, Idrissa Camara, Yonathan del Valle

Bu sonucun ardından Ümraniyesporpuanla liderliğini sürdürüken, Eyüpspor,puanla 3. sırada yer aldı.

Teknik Direktör:Recep Uçar

Eyüpspor:Çağlar Şahin Akbaba, Yalçın Kılınç, Teddy Mezague, Bülent Uzun, Uğur Akdemir, Zvonimir Kozulj, Timur Temeltaş, Bekir Yılmaz, Caner Hüseyin Bağ, Umut Bulut, Pa Dibba

Teknik Direktör:Zafer Turan