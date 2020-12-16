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Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü.

16 Aralık 2020 Çarşamba 21:20
Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

Lider VakıfBank'tan bir galibiyet daha

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet sayısını 21'e çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'la 20 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.  

 

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk setin teknik molasına 12-5 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini sürdüren VakıfBank, seti 25-11 almayı başardı. 

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün oynayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-6 önde girdiği bu seti de 25-12 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-15 karşılaşmayı da 3-0 kazanarak, ligdeki 21'inci galibiyetini elde etti. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 24'üncü haftasında Sistem9 Yeşilyurt'la 20 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacak.  

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEYLİKDÜZÜ: 3-0

SALONVakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Aylin Nazire Turnaoğlu, Uğur Ateş

VAKIFBANK: Kübra 7, Cansu 3, Tuğba 4, Milena 5, Haak 4, Gabi 11, Gizem (L), Ayça (L), Melis 8, Gözde 13, Meliha 3

BEYLİKDÜZÜ: Dilara, Zekiye 6, Ceren 5, Fatma 3, Nazlı 3, Gözde 4, Buse (L), Açelya 1

SETLER: 25-11, 25-12, 25-15

SÜRE: 55 dakika (16', 20', 19')

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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