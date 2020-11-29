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Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

29 Kasım 2020 Pazar 20:41
Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 23-25, 23-25 ve 11-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya 3-0'lık seriyle başlayan sarı-siyahlılar, bloktaki üstünlüğüyle teknik molaya 12-8 önde girdiği ilk seti 25-23 aldı.

VakıfBank, ilk sette olduğu gibi 3-0'lık seriyle başladığı ikinci setin teknik molasına 12-11 önde girdi. Mola dönüşü 14-12 geriye düşen sarı-siyahlılar, setin devamında 19-16 öne geçmesine rağmen setin sonunda skor 22-22'ye geldi. Aldığı molanın ardından 24-22 öne geçen VakıfBank, ikinci seti 25-23 alarak karşılaşmada durumu 2-0'a getirdi. Galatasaray'ın üçüncü sette maça dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-11 maçı da 3-0 kazandı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 20'nci haftasında 2 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Sarıyer Belediyesi'yle karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

GALATASARAY-VAKIFBANK: 0-3

SALONTVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

HAKEMLERErdal Akıncı, Akif Altın

GALATASARAYİlkin 10, Selin 5, Çağla 3, Kosheleva 10, Ergül 5, Ryhkliuk 9, Gizem (L), Beren 1, Elifsu, Nilay

VAKIFBANKMaja 2, Meliha 4, Zehra 9, Haak 22, Michelle 12, Kübra 9, Ayça (L), Gabi 1, Cansu, Gözde

SETLER: 23-25, 23-25, 11-25

SÜRE: 82 dakika (28', 32', 22')

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Anahtar Kelimeler:
Vakıfbank
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