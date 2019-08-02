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Maç yayın haklar bein Sports'ta

Maç yayın hakları konusunda TFF bein Sports'la yeniden anlaştı.

Maç yayın haklar bein Sports'ta

Maç yayın hakları konusunda TFF bein Sports'la yeniden anlaştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:56
Maç yayın haklar bein Sports'ta

Maç yayın haklar bein Sports'ta

   Maç yayın hakları konusunda TFF bein Sports'la yeniden anlaştı.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği, Süper Lig maçlarının yayın hakları konusunda beIN Sports ile anlaşma sağladı. Anlaşmanın sağlandığını öğlen saatlerinde duyuran TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlenecek basın toplantısında yeni anlaşmanın detaylarını duyuracağını söylemişti. Ancak Nihat Özdemir, basın toplantısında süreç hakkında bilgi verirken, yeni anlaşmanın detayları konusunda açıklamada bulunmadı. Nihat Özdemir, açıklamasında liglerin ertelenmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

Anlaşma sağlandığını duyurduktan sonra öğleden sonra NTV’ye konuk olan Nihat Özdemir “Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız” ifadelerini kullanmıştı.

TFF’den resmi açıklama gelmemesine rağmen TRT Spor’un haberine göre revize edilen anlaşma 410 milyon dolar olarak belirlendi. Dolar kurunun ise en fazla 5.80 olacak şekilde sabitleneceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
BeIN SportsMaç Yayın Hakları
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