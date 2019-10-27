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Malatya'da gol şov

Yeni malatyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.

Malatya'da gol şov

Yeni malatyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.

27 Ekim 2019 Pazar 16:03
Malatya'da gol şov

Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u farklı yendi,

Yeni malatyaspor evinde ağırladığı Kayserispor'u 4-0 gibi farklı bir sonuçla yendi.Süper Lig’de 9. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın’ın takımı Yeni Malatyaspor ile Samet Aybaba’nın çalıştırdığı Kayserispor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 4-0’lık skorla kazandı. Malatyaspor’a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Mitchell Donald, 77’de penaltıdan Adis Jahovic, 86’da Bifouma ile son dakikada Rienstra’nın pasında topu ayağının altından ıskalayan kaleci Lung kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 16 yaparken, Kayserispor 4 puanla son sırada kalmaya devam etti. Süper Lig’de 5. galibiyetini alan Malatyaspor, üst üste 3. kez kazandı ve önemli bir kazanma serisi yakaladı. Kayserispor ise kazamama serisini sürdürdü ve sezonun 5. yenilgisini tattı

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kayserispor sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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